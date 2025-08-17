Orman kıl payı yanmaktan kurtuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Yangın tüm evi sararken ormana sıçramadan müdahale edildi.

Mazı Mahallesi Armutçuk Şeytan Yalısı mevkisindeki iki katlı evde saat 12.00 sıralarında çıktı.

Bir anda büyüyen yangın tüm evi sardı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese bir helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye sevk edildi.

ORMANA SIÇRAMADAN MÜDAHALE

Alevler, ekiplerin yaklaşık bir saat müdahalesiyle yakındaki ormana sıçramadan söndürüldü.

Çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılan yangında ev büyük zarar gördü.

