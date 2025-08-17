Orman kıl payı yanmaktan kurtuldu

Bir anda büyüyen yangın tüm evi sardı.

Mazı Mahallesi Armutçuk Şeytan Yalısı mevkisindeki iki katlı evde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese bir helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye sevk edildi.

ORMANA SIÇRAMADAN MÜDAHALE

Alevler, ekiplerin yaklaşık bir saat müdahalesiyle yakındaki ormana sıçramadan söndürüldü.

Çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılan yangında ev büyük zarar gördü.

