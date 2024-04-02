Orman köylülerine sağlanan desteklere düzenleme

Orman köylülerine sağlanan desteklerle ilgili düzenleme yapıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, ferdi krediden yararlanacaklar için kullanılan "aile" ifadesi "hane halkı"olarak değiştirildi. Düzenlemede hane halkı "aynı konutta ikamet eden bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluk" olarak tanımlandı.



Sosyal kredi niteliği taşıyan ve yönetmeliğin 8'inci maddesinde belirtilen hizmet ve faaliyetlerde köylü katkısı, proje tutarının en az yüzde 3'ü oranında, kooperatif veya kooperatif üst kuruluşlarınca uygulanacak sosyal amaçlı projelerde öz kaynak katkısı da proje tutarının en az yüzde 10'u oranında uygulanacak.



Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerleşim yerlerinden orman köylerine taşınanlara, afet ilanı tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde orman köylüsü tanımındaki ikamet süresi bir yıl yerine 3 ay olarak uygulanacak. Düzenlemeyle söz konusu kimselerin de desteklerden yararlanabilmelerinin önü açıldı.



Desteklerden faydalanan orman köylülerinin taksitlerini geri ödedikleri Ziraat Bankası hesabından ilgili orman bölge müdürlüğü özel bütçe hesabına aktarımlar aynı gün yapılacak.

