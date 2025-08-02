Orman yakmak için benzin aldılar! Mersin'de iki kişi tutuklandı

Demirören Mahallesi Çamlıpınar Tenzile mevkisinde dün orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler, büyümeden söndürüldü. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme sonucunda, bir akaryakıt istasyonundan şişelerle benzin alan Sinan Kedi ve Serkan Yıldız'ın yangın çıkardığı tespit edildi.



TUTUKLANDILAR



Şüpheliler, saklandıkları adreste gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Kedi ve Serkan Yıldız, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı. Diğer yandan şüphelilerin akaryakıt istasyonundan şişelerle benzin aldıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.