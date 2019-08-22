Son dönemde yaşananlar gözleri orman yangınlarına çevirdi. Peki kasıtlı olarak orman yangını çıkarmanın veya dikkatsizlik sonucu yangına neden olmanın cezası ne?



Adalet Bakanlığı konunun kendi alanına giren kısmıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Ormanlar, insanlığın ortak malıdır. Sayısız canlıya barınak ve insanımıza hayat kaynağı olan ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışlar ve bunların cezaları kanunlarımızda açıkça belirtilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

6831 sayılı Orman Kanunu hatırlatılan paylaşımda şu infografiğe yer verildi: