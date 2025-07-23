Orman yangını için incelemelerde bulunan belediye başkanı hastanelik oldu
Bilecik'te çıkan orman yangını sonrası bölgede incelemelerde bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı duman etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'te Demirköy - Kurtköy arası Samakov mevkisinde bulunan ekin tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme ve Pazaryeri Belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.
BELEDİYE BAŞKANI HASTANEYE KALDIRILDI
Yangın geçen gün kontrol altına alınırken dün bölgede incelemeler yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin yoğun dumana maruz kalarak Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Başkan Tekin, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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