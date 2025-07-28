Orman yangını paylaşımlarına inceleme: 13 kişi hakkında işlem başlatıldı

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Pazartesi öğle saatleri itibariyla Bursa'da iki noktada, Karabük ve Kahramanmaraş'ta alevlere müdahale sürüyor.

Orman yangınları, sosyal medyanın da bir numaralı gündem maddesi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında, yangınların söndürülmesine yönelik yürütülen çalışmaları itibarsızlaştırıcı ve kamu kurumlarını hedef alan manipülatif içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir." dedi.

13 HESAP YÖNETİCİSİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın bu konuda çalışmalar yaptığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin ilk belirlemelere göre provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmıştır." dedi.

Yerlikaya, sosyal medya platformu X'te 1-28 Temmuz tarihleri arasında yapılan 2 milyondan fazla paylaşımın negatif ve manipülatif olduğunu da kaydetti.