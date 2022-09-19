Orman yangını zanlısının cezası kaldırıldı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, Menderes ilçesinde Ağustos 2020'de çıkan ve 430 hektar ormanlık alanın hasar gördüğü yangına taksirle neden olduğu suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası verilen Ekrem Yener hakkındaki kararın kaldırılmasına ve sanığın beraatine karar verdi.



Tarafların itirazları üzerine dosyayı inceleyen mahkeme, kararında "gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddiaların sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamayacağı" görüşüne yer verdi.



Olayı değerlendiren heyet, olay günü sanığın yangının başlangıç noktası olduğu değerlendirilen restoran yakınına kadar gittiğinin sabit olduğuna ancak sanığın restorana ait araziye girdiğine dair tanık beyanı dahil hiçbir delilin bulunmadığına dikkati çekti.

Heyet, kararında şu ifadelere yer verdi:



"Sanığın yangının çıkış yerine yaklaşık 6 km mesafede bulunan kamp alanından ayrıldıktan sonra saat 13.19'da aracıyla yangının çıkış noktası yönüne doğru gittiği ve 13.24'te aynı araçla bu kez yangının çıkış noktası yönünden geldiği tespit edildi. Yaklaşık 5 dakikada sanığın aracı park edip restoran arazisine gitmesi, çalı çırpı toplaması, ateş yakması ve ateşin insanların müdahale edemeyeceği seviyede yangına dönüşmesi, olay yerinden aracına binip uzaklaşması zamanın azlığı nedeniyle olağan bir durum değildir.

"İNANDIRICI DELİL YOK"



Mevsim itibariyle insan iradesi dışında da yangının çıkma ihtimalinin bulunması hususları değerlendirildiğinde sanığın daha önceden restorana gelip giden bir kişi olması nedeniyle olay günü de civarda göründüğü için yangını da sanığın çıkarmış olabileceği yönündeki ön kabul haricinde yangını sanığın çıkardığına, üzerine atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasını gerektirir nitelikte her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı deliller olmadığından ilk derece mahkemesince verilen hükmün kaldırılmasına ve beraatine karar verildi."



Kararın temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

430 HEKTAR KÜL OLDU



Menderes ilçesindeki Çile Mahallesi mevkisinde, 2 Ağustos 2020'de çıkan yangında yaklaşık 430 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.



Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki restoranın yakınında ateş yakıldığını belirlemiş ve Ekrem Yener'i gözaltına almıştı.

TUTUKSUZ YARGILANDI



Tutuklanan zanlı, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Hakkında "kasten orman yakma" suçundan dava açılan sanığın, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.



Taraf avukatları kararı istinafa taşımıştı.