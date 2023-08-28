Orman yangınına giden arazöz ile 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, Burdur’un Bucak ilçesi Antalya-Isparta kara yolu üzerinde meydana geldi.

Yangın ihbarına giden Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı İsa D. (46) idaresindeki arazöz, seyir halindeki Gökhan Zengin idaresindeki otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir diğer otomobil ile çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar Orman İşletme Müdürlüğü personeli İsa D., Özkan A. (28) ve Furkan Süleyman A. (23) ile otomobilde bulunan E.M.Z. (15), E.Z. (11) ve durumu ağır olan Meltem Z. (42), ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.