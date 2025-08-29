Orman yangınına müdahale eden uçak zorunlu iniş yaparken düştü

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yatağan’a bağlı Hacıbayramlar mevkiinde meydana geldi. Denizli'deki orman yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı, Yatağan'da zorunlu iniş yaptığı sırada kaza- kırıma uğradı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Uçağın pilotunun iyi olduğu öğrenildi.

VALİ AKBIYIK’TAN AÇIKLAMA



Muğla Valisi İdris Akbıyık, kaza- kırıma uğrayan uçak ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı meydana gelen arıza nedeni ile Yatağan ilçemiz Hacıbayramlar Mahallesi Sepetçi mevkiinde boş araziye acil iniş yapmıştır. Pilotumuz sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş olup alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sert inişin etkisi ile uçakta da hasar meydana gelmiştir. Orman teşkilatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN YUMAKLI: DENİZLİ'DEKİ MÜDAHALEDEN DÖNÜYORDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'deki yangına müdahale eden yangın söndüme uçağının Muğla Milas Havalimanı'na dönüş yaptığı sırada Yatağan ilçesinde acil ve sert iniş yaptığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Denizli Buldan'daki yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımız, Muğla Milas Havalimanı'na dönüş esnasında Yatağan ilçesi Hacıbayramlar köyüne teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kalmış, sert inişin etkisiyle uçakta hasar meydana gelmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu çok şükür iyidir. Orman teşkilatımıza ve kahraman personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm ekiplerimizi her türlü kazadan ve beladan korusun" dedi.