Orman yangınına müdahale için yola çıkan Nene Hatun Gemisi Çanakkale'ye ulaştı

Çanakkale'deki orman yangınına müdahale için İstanbul'dan yola çıkan Nene Hatun Gemisi kente ulaştı, Merkez İskelesi'nde konuşlandırıldı.

Orman yangınına müdahale için yola çıkan Nene Hatun Gemisi Çanakkale'ye ulaştı
Çanakkale'de orman yangını (Alevler ormanlık alanda etkili oluyor)

Çanakkale'de orman yangını (Alevler ormanlık alanda etkili oluyor)

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 'deki orman yangınına müdahale için atılan adımlara ilişkin bilgi verdi.

Orman yangınına müdahale için yola çıkan Nene Hatun Gemisi Çanakkale'ye ulaştı - 1

Açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait ülkemizin ilk acil müdahale gemisi olan Nene Hatun Gemi'miz, denizden müdahaleye ihtiyaç olduğu durumda görev yapmak üzere emre hazır olarak Çanakkale Merkez İskelesi'nde konuşlandırıldı." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini teminen Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat 03.15'ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

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