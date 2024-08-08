Orman yangınına müdahale sırasında kırıma uğrayan helikopterin enkazı karaya çıkarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 Ağustos tarihinde orman yangınına müdahale esnasında Kızlarsekisi bölgesinde su alırken kaza kırıma uğrayan Rus menşeili Mi 8 tipi helikopter, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAK ve SAK ekiplerinin saatlerce süren kurtarma çalışması sonucunda enkaz yerinden karaya çıkarıldı. Helikopterin çıkarılma çalışması anbean görüntülendi.

Orman yangınına müdahale sırasında kırıma uğrayan helikopterin enkazı karaya çıkarıldı

'nın Kozan ilçesinde Gökdere Barajı'na orman yangınına müdahale ederken su alımı esnasında nedeni bilinmeyen şekilde kaza kırımına uğrayarak düşen ve 3'ü Rus 2 Türk mürettebatın kurtulduğu helikopter kazası sonrası, helikopterin enkazı karaya çıkarıldı.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekiplerinden oluşan 20 kişilik ekip 5 gün süren sualtı çalışmasını tamamlamasının ardından helikopteri balonlara önce su yüzeyine yükseltti, ardından 5 kilometre boyunca botlarla taşıyarak karaya ulaştırdı. 8 saat süren helikopteri Gökdere Barajı'ndan çıkarma çalışmasında kazada uçaktan sağ kurulan mürettebat da jandarma ekiplerinin çalışmalarını yerinde takip etti. Her anlarını görüntüledi.

JAK VE SAK EKİPLERİNDEN BAŞARILI OPERASYON

JAK ve SAK ekipleri 5 gün boyunca suyun altında helikopter üzerinde yaptıkları detaylı çalışmayı tamamlamasının ardından helikoptere yaklaşık 7 balon bağlayarak balonlara verilen hava basıncı ile helikopterin düştüğü alandan 200 tonluk vincin çekeceği alana 3 saat içinde güvenle taşıdılar. Barajdan yüzdürülerek getirilen “Mi 8” tipi yangın söndürme helikopteri vince bağlanarak saatler süren çalışma ile başarıyla karaya çıkarıldı. Jandarma ekipleri helikopter karaya başarıyla çıkarılana kadar enkazın başından ayrılmazken Rus heyet ise jandarmanın çalışmasını hayranlıkla izledi.

Ters bir şekilde baraj göletlinden çıkarılan helikopter milim milim karaya alındı. Vinç ile karaya alınan helikopter yedek yakıt depoları sudan çıkması ile birlikte karaya döküldü. çıkarıldığı esnada geniş güvenlik önemi alındı. Ters bir şekilde sudan çıkarılan helikopterin pervanelerinin kırıldığı ve gövdesinin hasar aldığı görülürken vinçle yukarı çekilen helikopter bölgeye gelen ikinci vinç ile ters çevrildi.
Adana İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Uğur Çek, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve beraberinde Orman İşletme Müdürü Onur Leylek, JAK ve SAK timleri, Rus mürettebat enkaz çalışmasında titizlikle takip etti.

Helikopter enkazının Rus mürettebatın ve şirketin kontrolünde parçalara ayrılacağı ve inceleme için önce Ankara'ya, ardından Rusya'ya gönderileceği öğrenildi.

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