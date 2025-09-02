Orman yangınına neden olan şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün Aşağıçerçi köyünde meydana geldi. Bal alımı ve sağımı yapan D.Ö.'nün kullandığı tütsü körüğünden düşen kıvılcımın kuru otları tutuşturması sonucu yangın başladı. Bu sırada piknik tüpünün de patlamasıyla alevler büyüdü.



D.Ö. ve komşularının müdahalesi yetersiz kalınca, yangın kısa sürede Küre Dağları Milli Parkı ormanlık alanına sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çabasıyla yangın havadan ve karadan süren müdahale kontrol altına alınarak söndürülmüştü.



Yangının çıkmasına sebep olan bal üreticisi 67 yaşındaki D.Ö. jandarmadaki ifadesinin ardından bugün sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.