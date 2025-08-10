Orman yangınında kayıp paniği: Saatler sonra ulaşıldı
Adana'da çıkan orman yangınına müdahaleye giden ekipteki bir işçi, dinlenmek için alandan ayrılınca panik yaşandı. Ortadan kaybolan orman işçisine saatler sonra ulaşıldı. Kayıp işçi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde yangın çıkan ormanlık alandan dinlenmek için ayrıldıktan sonra kaybolan işçi bulundu.
Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 8 Ağustos'ta gece saatlerinde Enizçakırı Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale için bölgeye sevk edildi.
Ekipte görev yapan orman işçisi Ahmet Kaan Ayhan (23), dinlenmek için alandan ayrıldı.
Sabaha kadar süren müdahale sonucunda yangını kontrol altına alan ekibin amiri, toplandıkları sırada Ayhan'ın kaybolduğunu fark etti.
Ayhan'ın bulunması için Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla ulaşılan Ayhan, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Orman Yangını
- Adana