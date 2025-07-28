Orman yangınını duyunca Bursa'ya koştu, kazada can verdi... Acılı evlattan gözyaşlarıyla veda

Bursa'daki orman yangınında yaşamını yitiren fabrika işçisi Ahmet Demir, Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı. Demir'in oğlu Umut Demir, cenazede babasının tabutunu öperek gözyaşı döktü.

Orman yangınını duyunca Bursa'ya koştu, kazada can verdi... Acılı evlattan gözyaşlarıyla veda

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Bursa'daki orman yangınına su taşıyan tankerin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Ahmet Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu'da bir fabrikada işçi olarak çalışan iki çocuk babası Ahmet Demir, cumartesi günü gönüllü olarak Bursa'da çıkan orman yangınına destek vermek için bölgeye gitti.

Demir, yangın bölgesine su taşırken tankerin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Orman yangınını duyunca Bursa'ya koştu, kazada can verdi... Acılı evlattan gözyaşlarıyla veda - 1

BABASININ TABUTU BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ahmet Demir için Paşaköy Mahallesi'ndeki Paşaköy İlkokulu’nun bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ile daire müdürleri ve Demir ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Orman yangınını duyunca Bursa'ya koştu, kazada can verdi... Acılı evlattan gözyaşlarıyla veda - 2

Umut Demir, cenazede babasının Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek gözyaşı döktü.

Demir, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Paşaköy Mezarlığı’nda defnedildi.

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