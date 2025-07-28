Orman yangınını duyunca Bursa'ya koştu, kazada can verdi... Acılı evlattan gözyaşlarıyla veda

Bursa'daki orman yangınına su taşıyan tankerin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Ahmet Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu'da bir fabrikada işçi olarak çalışan iki çocuk babası Ahmet Demir, cumartesi günü gönüllü olarak Bursa'da çıkan orman yangınına destek vermek için bölgeye gitti.

Demir, yangın bölgesine su taşırken tankerin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

