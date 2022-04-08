Dalaman'daki orman yangını sonrası milyonluk vurgun

Muğla'da orman yangını sonrası kamunun 3 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.



10 Temmuz 2019'da Muğla Dalaman'da çıkan orman yangınında 1380 hektar alan zarar gördü. Ancak yanan alan kayıtlara 350 hektar olarak geçirildi.



Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada 4 ay fiziki ve teknik takip yapıldı.



Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu'nun da aralarında olduğu 25 kişi gözaltına alındı.



Operasyonla birlikte büyük vurgun da oraya çıktı. İddiaya göre kayıtlara geçirilmeyen 1030 hektarlık alandaki 4 bin çam ağacı kesilerek satıldı. Parası onlarca kişi arasında paylaşıldı.

GENÇ VE NİTELİKLİ AĞAÇLAR KESİLDİ



Ayrıca sahte nakliye raporu, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçların kesilmesi, ormana ait koylardaki işletmelerin usulsüz olarak kiraya verilmesi de yolsuzluk iddiaları arasında.

KAMUYA 3 MİLYONLUK ZARAR



Bu usulsüzlükler kamuyu yaklaşık 3 milyon lira zarara uğrattı. Gözaltına alınan şüphelilerden muhtar Vedat Karahan, Dalaman Orman İşletme Şefleri Kadriye Çiftçi ve Gökçe Şahin tutuklandı.



SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu'nun da aralarında olduğu 22 kişi ise serbest bırakıldı. Savcılık, İşletme Müdürünün serbest bırakılmasına itiraz etti. Olay ilgili soruşturma sürüyor.

