Orman yangınları neden can alıyor? 5 saniyede herşey değişti

Eskişehir'deki orman yangını sırasında 5'i AKUT gönüllüsü, 5 orman çalışanı 10 şehit verildi.

İlk bilgiler, dün öğleden sonra, yangının yön değiştirmesi nedeniyle 20'den fazla çalışanın ciddi tehlikeyi içine girdiğini gösteriyor. Akşam saatlerinde, çalışanlardan haber alınamayınca, drone ile yangın alan tarandı ve çalışanların yerleri belirlendi. 10 şehidin bu ani rüzgar ve gaz-duman değişimi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Eskişehir'deki yangının ani yön değiştirdiği dün bazı işçiler tarafından da anlatılmıştı.

İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, dün çıkan yangınla mücadele eden Eskişehir Orman Bölge Müdürü Çetin ve Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras'ın da aralarında bulunduğu bir grup ormancı, rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen alevlerin arasında kalmıştı.



Telsizden ekip arkadaşlarına anons geçen grup, yangın söndürme helikopterinin su atmasıyla alevlerden yara almadan kurtuldu.



Alevlerin grubun etrafını sarmasıyla yaşanan telaş, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü personeli Şüayp Düzdaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü personeli Şuayp Düzdaş,"Çok büyük tehlike atlattık. Helikopter, kısa sürede bölgeye ulaşarak alevlere su attı. Ayrıca TOMA'lar da yardımcı oldu. Arazözümüzü 4-5 saniyeyle kurtardık. Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı." diye konuşmuştu.

Düzdaş, yangına müdahale sırasında önce yolların açılmasına karar verildiğini belirtirken, örtü yangını olarak başladığını, yani orman alanı içinde, dalların ve otların yandığını daha sonra yangının "tepe" yaptığı anlattı. Bu durum, yangının aniden şiddetlendiğini ve artık ağaçların tamamını yakacak şiddete dönüştüğünü gösteriyor. Aniden yön değiştiren rüzgarın etkisiyle yangın tamamen tür değiştirerek, daha şiddetli bir gelişme izledi.

Aynı tehlikenin yangının sürdüğü bölgenin tamamında yaşandığı, şehitlerin bu riskli bölgede verildiği belirtiliyor.

Orman yangının başlamasının ardından birçok bölgede yol yoktu ve öncelikle yangın bölgesine ulaşılması için yolların açılmasına başlandı. Müdahele sırasında kepçe operatörleri ve su taşıyıcı kamyonlar ciddi risk içinde bölgede çalışmaya başladı. Yangının birçok noktasında insan gücüyle müdahele sürdü ve bu sırada yangın sık sık yön değiştirerek tehlike oluşturmaya başladı.

Genel olarak "orman yangını" olarak bilinmesine rağmen, bu tür yangınlar birçok farklı türe ayrılıyor. Bu yangınlar, "örtü, tepe ve toprak" yangını olarak sınıflandırılıyor.

Örtü yangını, orman toprağının üzerinde yer alan ibre, dal, kesim artıkları, ot, funda ve diri örtünün yanmasıyla ortaya çıkıyor. Tepe yangını, ağaç türleri başta olmak üzereormanın tümüne zarar veriyor, ağaçların tepelerini de yakarak ilerliyor. Toprak yangını, sazlık ve bataklıklar gibi orman toprağı üzerinde ve altında yangınlar.