Orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 20 hesap hakkında işlem başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başta İzmir olmak üzere ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 20 hesap hakkında işlem başlatıldı
Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında

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, orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

İçişleri Bakanı , sosyal medya platformlarında bazı hesaplardan başta İzmir olmak üzere ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapıldığının görüldüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, bu tarz paylaşım yapan 20 hesabın tespir edildiğini açıklayıp "Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız ile birlikte ilgili emniyet müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar sonucu provokatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır." dedi.

"ADALETE TESLİM EDİLECEKTİR"

Yerlikaya, paylaşımında "Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelesini sürdürdüğü bir konuda, halkımız arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Bu tür paylaşım yapanlar adalete teslim edilecektir." ifadelerini de kullandı.

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