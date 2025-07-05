Orman yangınlarına karşı camilerde dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu akşam yatsı namazından sonra bütün camilerde orman yangınlarının sona ermesi için dua okunacağını açıkladı.

Orman yangınlarına karşı camilerde dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanbı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Erbaş, bu akşan orman yangınlarının dinmesi için yat namazından sonra tüm camilerde dua okunacağını bildirdi.

Erbaş, tüm vatandaşları davet etti.

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