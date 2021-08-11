Orman yangınlarında son durum

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

MUĞLA

Muğla Köyceğiz'de 29 Temmuz'da başlayan yangın 14'ncü gününde devam ediyor.

Dün rüzgarın etkisiyle şiddetlenen alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.



Ancak bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan mücadele güçlükle yürütülüyor.



12 helikopter şu an aktif olarak Köyceğiz yangınında görev yapıyor.

Çövenli Yaylası ile Çiçekbaba zirvesi arasında kalan hatta süren yangın yerleşim birimleri için risk oluşturmuyor.

''KÖYCEĞİZ YANGININDA SONA GELDİK''

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Köyceğiz yangınında yerleşim yerlerine tehdidin ortadan kaldırıldığını ve yangının sonuna doğru gelindiğini söyledi.

''YENİKÖY TERMİK SANTRALİ'NİN İLK ÜNİTESİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI''

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez ise, bu sabah saat 06.30 itibarıyla Yeniköy Termik Santrali'nin ilk ünitesinin çalışmaya başladığını yarın da ikinci üniteyi devreye alacaklarını söyledi.

YANGINDAN ETKİLENENLERİN ELEKTRİK FATURALARINA ERTELEME

Bakan Dönmez, yangından etkilenenlerin elektrik faturalarının 3 ay ertelendiğini açıkladı.



BURDUR

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına da müdahale ediliyor.

Çobanpınarı köyü Sarıdere mevkisindeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.



İhbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur/Bucak

Yangın nedeniyle Kocaeliler Beldesinin Gökalan ve Çınar mahallesi, Karaseki köyünün Özkaraseki bölümü ile Kargı köyü ve Çobanpınarı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.



Yangına, 7 helikopter ve 3 uçakla müdahale ediliyor.

ANTALYA'NIN ÜSTÜ DUMANLA KAPLANDI



Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Antalya kent merkezinin üstü dumanla kaplandı.

Burdur'daki yangın nedeniyle Antalya kent merkezinin üstü dumanla kaplandı

''BUCAK YANGINI TEHLİKELİ''

Bakan Pakdemirli ''Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var'' dedi.

ADANA



Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Çınarlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 1 uçak ve arazözler gönderildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.