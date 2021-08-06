Orman yangınlarında son durum

Ülke çapındaki yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



İletişim Başkanlığı'ndan yangınlardaki son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı kontrol altına alındı.

Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Aydın'ın Karacasu, Denizli'nin Güney, Isparta'nın Sütçüler, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Milas'taki iki ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



ORMAN YANGINLARINDA İL İL SON DURUM



MUĞLA



-Muğla'nın Menteşe ilçesinde Karşıyaka Mahallesi Düzen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.



Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi Yumaklı mevkisindeki yerleşim yerinde yaşayanlar, ekipler tarafından uyarıldı.



Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.Aracı olmayan vatandaşların tahliyesi de ekipler tarafından sağlandı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.



YENİKÖY TERMİK SANTRALİ ÇEVRESİNDE ÖNLEMLER ARTIRILDI



-Muğla’nın Milas ilçesinde günlerdir devam eden orman yangını, gece etkisini artırdı. Yangının yaklaştı Yeniköy termik santrali çevresinde önlemler artırıldı.



Orman Genel Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri alevlerin santrale ulaşmasını engellemek için geniş güvenlik önlemleri alındı.



Gürceğiz, Akçakaya ve Fesleğen mahalleleriyle birlikte Bayır, Habipler ve Bağdam mahalleleri de tahliye edildi.

Evini terk etmek istemeyen bazı vatandaşlar jandarma tarafından ikna edildi.



- Muğla Kumlukbük'te sarp bir bölgede çıkan yangın, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünce (KIYEM), karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.



- Muğla Kozağaç'ta yangın yeniden alevlendi. Bölgeden gelen son haberlere göre alevler İkizler mahallesine doğru ilerliyor.



- Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını kontrol altına alındı.



- Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarına müdahale eden işçilerin bulunduğu arazözün devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı. İşçilerden 2'sinin tedavisi ayakta yapıldı. Diğer 2 işçi de tedavilerinin ardından taburcu edildi.



KÖYCEĞİZ'DE BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDI



Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının yayılması üzerinde bir mahalle daha tahliye edildi.



Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ve karadan ulaşımın olmadığı yerlerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor.



Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahallelerinin bir bölümünün dün tedbir amaçlı tahliye edilmesinin ardından Sazak mahallesi de tedbiren boşaltıldı.



Vatandaşlar yangının yoğun olduğu yerlere yaklaşmamaları için sık sık uyarıldı.



Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.



ANTALYA



- İbradı, Alanya, Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlar sürüyor. Bayır, Güzelbağ, Alara, Susuzköy ve Karaisa Mahallelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.



- Gündoğmuş ilçesinde orman yangınlarının kontrol altına alındığı bölgelere tedbiren tahliye edilen vatandaşlar dönüşlerini sürdürüyor.



AYDIN



Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangını 4 gündür sürüyor.

Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, günün ilk ışıklarıyla birlikte 1 helikopterle de destek veriliyor.

Havadan müdahalenin yanında karada da çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikserleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



Öte yandan bölge halkı da yangının çıktığı ilk andan itibaren ekiplere yardımcı oluyor.

ISPARTA



- Sütçüler ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda başlayan yangının söndürülmesi için ekipler, büyük çaba gösteriyor.

Bölgedeki yangına gün içinde toplam 8 helikopterle müdahale edildi, karadan da soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Yangına gece görüşlü helikopterlerle de müdahale edildi. Yangınlara müdahale için Ukrayna'dan getirilen 4 helikopterden 2'si Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

DENİZLİ



- Güney ilçesindeki yangına müdahale sürüyor.



VİDEO: NTV EKİBİ SÖNDÜRME HELİKOPTERİNDE