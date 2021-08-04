Orman yangınlarında son durum

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesinde bir hafta geride kaldı.

5 ilde 14 noktada ise söndürme çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 34 ildeki 160 noktada alevler kontrol altına alındı.

ANTALYA

Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti.

Tedbir amaçlı mahalle boşaltılırken, alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirildi. Bazı bölümlerde yangınlar kontrol altına alınırken, bazı mahallelerde de söndürme çalışmalarına devam ediliyor.



Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Alevlerin yol kenarında da etkili olduğunu belirten Özbilgi, "Gündoğmuş-Antalya kara yolunun bir tarafında alevler etkili olmuştu, ulaşımda tedbir almıştık. Bir süre kontrollü geçiş sağladığımız Gündoğmuş-Antalya kara yolu tamamen ulaşıma açıldı. Yolu trafiğe hiç kapatmamıştık" diye konuştu.

Manavgat ilçesinde de 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor.

Orman yangını, Kızıldağ çevresinde etkisini sürdürüyor. Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale bölgede yeniden başladı.

Antalya/Manavgat

MUĞLA

Muğla'nın ilçelerinde etkisini sürdüren yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan etkin mücadele sürdürülüyor.

İl genelinde bir haftadır farklı aralıklarla çıkan 6 yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birçok ilden gelen itfaiye personeli, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar müdahale ediyor.



Yangın bölgesinde, 6 uçak, 16 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, su tankeri, TOMA ile kurumlara ait araçlar görev yapıyor.



Denize yakın bölgelerde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ekipler de alevlere müdahale ediyor.



Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan 1 helikopter ile 105 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı, 2 helikopter destek veriyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

MENTEŞE'DE BAZI EVLER BOŞALTILDI



Menteşe ilçesindeki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği mahalledeki 15 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Muratlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, yangının ormanlık alanda olduğunu ancak tedbir amaçlı bölgeye yakın 15 evin boşaltıldığını söyledi.

Yıldız, ekiplerin gece boyunca çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.



ALEVLER TERMİK SANTRALE YAKLAŞTI



Milas ilçesi Türkevleri ve Ören mahallelerinde etkili olan yangın gece Kemerköy Termik Santrali’nin1 kilometre yakınına kadar yaklaştı. Alevler termik santrale ulaşmadan durduruldu.

Ekipler ve santral görevlileri bölgeyi alevlerden korumak için mücadelesini sürdürüyor.



Yetkililer üst düzey tedbirler alındığını, santralin çevresinde hendekler kazıldığını açıkladı. Patlama riski olmadığı belirtildi.

Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.



Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da müdahale ediliyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen arazözler ve itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.



Kissebükü Koyu'na kadar ilerleyen alevler havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Arazözlerin yanan alanlara ulaşabilmesi için iş makineleriyle orman yolu açılıyor. Gönüllüler ve bölge halkı da ekiplerin çalışmalarına destek veriyor. Bölgede günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarıyla da müdahale başladı.

Muğla/Milas/Türkevleri

Türkevleri Mahallesi'nde ise bazı evlerin yangından zarar gördüğü, bölgede çalışma başladığı görüldü. Öte yandan, yerleşim yerlerine yaklaşan alevlerin kontrol altına alınması üzerine bazı vatandaşlar da tahliye ettikleri hayvanlarını geri getirmeye başladı.

KÖYCEĞİZ'DE 3 MAHALLE BOŞALTILDI



Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.



Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

ISPARTA



Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor. Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor. Çandır Köyü ile Yıldız ve Camili mahallerinin çevresinde etkili olan yangının bir an önce kontrol altına alınması için mücadele ediliyor.

DENİZLİ



Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor.



Pınarlık Mahallesi Pınarlık ve Çakıroluk mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Yangına 35 arazöz, 250 orman işçisi, 10 iş makinesi, beton mikseri ve çok sayıda su tankeri ile karadan müdahale edildi. Ekiplerin çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor. Bölgede görev yapan 2 helikopter de havadan alevlere müdahale etti.



Yangın haberini alan çok sayıda vatandaş ise ekiplere yiyecek, su ve ayran yardımında bulunuyor. Jandarma ve polis ekipleri bölgede belirledikleri noktalarda güvenlik önlemlerini sürdürürken yetkili olmayanların girişine izin vermiyor.



Denizli Valisi Ali Fuat Atik, "Yangını kontrol almak için tüm gücümüzü ortaya koyduk. Sağ olsun Denizlili vatandaşlarımız bizlere çok yardımcı oluyorlar. Ellerindeki tüm araç ve gereçlerle ekiplerin çalışmalarına destek oluyorlar. Şu anda yangını kısmen de olsa kontrol altına aldık. Sabah olduğu zaman helikopterlerin manevra yapma durumu olunca yukarıdan müdahaleyle yangını çok büyümeden kontrol altına aldıktan sonra soğutma işlemlerine başlayacağız" dedi.

AYDIN

Aydın'ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine havanın aydınlanmasıyla helikopter ve uçakla da destek veriliyor.

Yerleşim yerlerine uzak olan yangını söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.



Aydın'ın Karacasu ve Bozdoğan ilçelerindeki ormanlık alanlarda dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, Bozdoğan'daki yangın söndürülürken Karacasu ilçesindeki yangın rüzgarın etkisiyle büyümüştü.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Karacasu ilçesine bağlı Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde incelemede bulunmuş, yangının ilk incelemelere göre 150 hektarlık alanda zarara neden olduğunu bildirmişti.

8 CAN KAYBI



Yangınlar nedeniyle can kaybı 8'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'da bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Antalya'da 7 kişi hayatını kaybetmişti.



Koca'nın açıklamasına göre Muğla'da tedavisi tamamlanan 271 kişi, Antalya'da 598 kişi taburcu edildi. Antalya'da 11, Muğla'da ise 36 kişinin tedavisine devam ediliyor.



MANAVGAT'TA BİR KİŞİ TUTUKLANDI



Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yakalanan zanlı, tutuklandı.



Merkez Kavaklı Mahallesi Side Kavşağı'nda 28 Temmuz'da çıkan yangınla ilgili C.Y. (16), 30 Temmuz'da gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten orman yakmak" suçlamasıyla tutuklandı.



Çıktığı gün kontrol altına alınan yangında 2 bina, 1 depo ile ormanlık alanda hasar oluşmuştu.



AFAD'DAN AÇIKLAMA



AFAD'dan yapılan açıklamada yangın bölgesine şu ana kadar toplam 62,5 milyon lira yarım yapıldığı bildirildi. 1759 vatandaşa barınma hizmeti verildiği belirtilen açıklamada, "Yangın bölgelerine 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri sevk edilmiştir" denildi.

VİDEO: NTV EKİBİ SÖNDÜRME HELİKOPTERİNDE