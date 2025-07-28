Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın devam ediyor
Bursa, Karabük ile Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Bursa'daki yangınlarda rüzgar yeniden alevlenmelere neden oluyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 ilde 4 yangının devam ettiğini açıkladı. Bursa'daki yangına müdahale için bölgeye giden bir su tankerinin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada yangınlarla ilişkili 3 kişinin tutuklandığını duyurdu. İşte dakika dakika yangın felaketindeki son gelişmeler.
Bursa'daki orman yangını dün akşam saatlerinden bu yana sürüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle, bin 765 kişi tahliye edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için büyük çaba sarf ediyor. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle, söndürülen yerlerden tekrar alevler yükseldi. Ekiplerin zorlu mücadelesi devam ediyor.
Karabük Safranbolu'da 5 gündür orman yangınıyla mücadele sürüyor. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın nedeniyle 19 köy boşaltıldı. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için de çalışmalar aralıksız sürüyor.
BAKAN YERLİKAYA: 22-27 TEMMUZ'DA YANGINLARLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili jandarma tarafından, 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan kişilerden 3’ü tutuklanıren, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Bursa’da da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlantığını açıklayan Kurum, "İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük’te 59, Sakarya’da 12, Bilecik’te 16, Uşak’ta 9, Antalya’da 3 olmak üzere 68’i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik." dedi.
22.10 - YANGINA GÖNÜLLÜ GELDİLER, UÇURUMDA CAN VERDİLER
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
3 kişinin vefat haberi ailelerini ve bölgede görev yapan ekipleri yasa boğdu.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bursa Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazada hayatını kaybeden gönüllülerin ailelerine başsağlığı diledi
20.30 - BAKAN YUMAKLI: 3 İLDE 4 YANGIN SÜRÜYOR
3 lde 4 yangının devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Bursa Kestel ve Harmancık, Kahramanmaraş Onikişubat, Karabük Safranbolu.
Kestel yangınında her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz. Hassasiyetle müdahaleye devam edeceğiz.
Bursa'da toplam 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi.
Safranbolu'da durumun daha iyiye gittiğini söyleyebilirim ama yeniden bir alevlenme oldu.
Onikişubat, taşlık, kayalık zor bir coğrafya. Burada da tedbiri elden bırakmayacağız." dedi.
19.51 - ORHANELİ'DE YANGIN RÜZGARLA BÜYÜDÜ
Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Müdahalenin sürdüğü yangında, zaman zaman alevlerin tekrar yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı görülüyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye ediliyor.
Ekipler, yangının Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki yerleşim alanına ulaşmaması için de önlem alıyor.
Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Şiddetli rüzgar nedeniyle yükselen alevler, ekiplere ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar ve ekipler, aniden büyüyen alevlerden kaçarak kurtulmaya çalışıyor.
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük oranda kontrol altına alınan yangının rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdüğünü belirtti.
Ekiplerin yangına müdahale ettiğini belirten Tayır, "Ciddi anlamda sert bir rüzgarla karşı karşıyayız. Ben özellikle ellerinde tanker bulunan vatandaşlarımızın tankerlerini doldurarak yangın mahalline ulaşmalarını ve arazözleri suyla beslemelerini, destek vermelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
18.50 - BAKAN YERLİKAYA: 22-27 TEMMUZ'DA YANGINLARLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI
-Sakarya Hendek Kocatöngel Mahallesinde; 22 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarla temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. M.Ç. ve N.O. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol kararı verildi.
-Sakarya Akyazı Boztepe Mahallesinde; 22 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, A.B. isimli şüpheli şahsın eskimiş yatağını yakmaya çalıştığı esnada ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Şüpheli şahıs tutuklandı.
-Karabük-Ovacık Kışla Köyünde; 23 Temmuz’da başlayıp 26 Temmuz’da söndürülen orman yangınının çıktığı bölgede bulunduğu belirlenen B.K. isimli şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.
-Balıkesir-Savaştepe Karaçam Mahallesinde; 25 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının bir işletmede temizlik maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Bu kapsamda yangın çıkan bölgede bulunduğu tespit edilen N.A., H.S. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 2’si tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
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