Orman yangınlarında son durum: Karabük'te yeni yangın başladı, Harmancık'ta alevler yeniden yükseldi
Karabük'te 23 Temmuz'da başlayan yangına müdahale devam ederken, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kahyalar köyünde yeni bir yangın çıktı. Bölgede bazı mahalleler boşaltıldı. Bursa Orhaneli'den Harmancık'a ilerleyen ve etkisini artıran yangına ise yüzlerce araç ve binden fazla personelle müdahale sürüyor.
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Pazartesi öğle saatleri itibarıyla Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat'ta yangınlar kontrol altına alındı.
Karabük'te 23 Temmuz’da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, merkeze bağlı Kahyalar köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde ormanda yeni bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler tahliye edildi.
Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına ise Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
00.30 - KARABÜK'TE YENİ YANGIN: BAZI MAHALLELER BOŞALTILDI
Ekipler, yangına müdahaleye başladı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine tedbir amacıyla Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler boşaltıldı. Zobran Cezaevi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Organize Sanayi Bölgesi’nin yakınlarında çıkan yangını ekiplerin kontrol altına almak için mücadelesi aralıksız sürüyor.
00.15 - BURSA'DA 1500'E YAKIN PERSONEL ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR
Bursa’nın Harmancık ve Orhaneli hattında etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor. Gündüz saatlerinde havadan ve karadan yürütülen müdahale, hava karardıktan sonra yalnızca karadan devam ediyor. Karadan yapılan çalışmalarda 64 müdahale aracı, 422 söndürme aracı, 43 iş makinesi ile 183 tahliye ve destek aracı aktif olarak görev yapıyor.
Yangın bölgesinde toplam 712 araç ve bin 496 personel, alevlere karşı yoğun mücadele yürütürken, Keles ilçesinden de çiftçilerin çalışmalara destek vermek için bölgeye gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Zaman zaman alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı bölgede, alevler daha önceden tedbirden tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'ne yaklaştı.
Yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.
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