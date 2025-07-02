Orman yangınlarında son durum: "Tamamen kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Seferihisar, Menderes ilçeleri, Manisa'nın Akhisar, Kula, Saruhanlı ilçeleri ile Bilecik Vezirhan’daki yangınların tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yumaklı, Hatay Antakya ve Manisa Ahmetli’de ise büyük oranda kontrol sağlandığını söyledi.

"YANGIN RİSKİ ÇOK YÜKSEK"

"Meteorolojik verilere göre, önümüzdeki bir hafta yangın riski olarak çok yüksek." diyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, Cumhuriyet tarihimizin en güçlü hava ve kara gücüyle alevlerle mücadeleye hazırız.

Ancak bu savaş sadece bizim değil, hepimizin birlikte vermesi gereken bir mücadeledir.

Unutmayalım: Asıl başarı, yangınları söndürmek değil, yangınların hiç çıkmamasını sağlamaktır.

Bu nedenle her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Çünkü Yeşil Vatan, hepimizin ortak mirası ve sorumluluğudur.

