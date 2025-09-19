Orman yangınlarında yaşamını yitiren gönüllülerin yakınlarına maaş bağlanacak

Orman Genel Müdürlüğü, yangın söndürme çalışmalarına yardım ederken yaşamını yitiren sivil vatandaşlar için yönetmelik değişikliğine gitti. Yönetmelikte, yangınlar sırasında söndürmeye yardımcı olan gönüllülerin tanımı da yapıldı.

Yönetmeliğe göre, orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü, "Mesleği orman yangını söndürme işçiliği olmayan ve bu görevden dolayı maaş almayan, eğitim, beceri ve donanım olarak profesyonel yangın söndürme işçiliği imkân ve kabiliyetlerine sahip olan, orman yangını çıktığında kendi meşguliyetini bırakıp, emir komuta zinciri içinde yangına müdahale eden ve yangın sonrası kendi meşguliyetine dönen 18 yaşını bitirmiş kişi" olarak tanımlandı.

Yönetmelik değişikliğine göre, orman gönüllüleri için kimlik kartı düzenlenecek. Yönetmelikte, "Fotoğraflı ve onaylı orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü kimlik kartı ücretsiz verilerek Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü olarak yetkilendirilirler." denildi.

Orman ekiplerine destek verirken yaşamını yitiren gönüllülerin yakınlarına maaş da bağlanacak. Yönetmelikteki madde şöyle:

"Orman yangını söndürme çalışmalarına fiilen katılarak bu çalışmalar esnasında vefat eden orman yangınlarıyla mücadele gönüllüleri ile diğer gönüllülerin kanuni mirasçıları ile bu görev nedeni ile yaralanan, hastalanan veya engelli hale gelen orman yangınlarıyla mücadele gönüllüleri ile diğer gönüllüler mevzuat dâhilinde alınacak raporlara göre 2330 sayılı Kanun hükümlerinden faydalandırılır.