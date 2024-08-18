Orman yangınlarından etkilenen 441 kişiye psikososyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Piri Reis Kültür Merkezi'nde, AK Parti Karaman İl Başkanlığının "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"ndaki konuşmasına İzmir, Aydın ve Muğla'daki yangınlar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.



Yangınların ilk anından itibaren tüm bakanlıkların, ilgili kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının seferber olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bakanlık olarak, üç ilimizde de ekiplerimiz yangından etkilenen 441 vatandaşımız için gereken psikososyal desteği sağladı. Diğer yandan İzmir'de yangına yakın olan yerlerde bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızda da gerekli tedbirleri hızlıca aldık. Yaşanılan bu felaket hepimizi derinden üzdü. Devletimiz, tüm kurumlarıyla alanda gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bu elim olayın üstesinden gelmek için her daim vatandaşlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"



İl Danışma Meclisi toplantısı vesilesiyle salonu dolduran vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, Anadolu'yu, Doğu'nun zarafeti ve bilgeliğiyle Batı medeniyeti arasında köprü olan kadim bir coğrafya olarak nitelendirdi.



Yurdun neresine gidilirse gidilsin farklı bir kültürün yankısının duyulduğunu aktaran Göktaş, şöyle konuştu:



"Ecdadımızın bizlere miras bıraktığı her yapıda medeniyetimizin izleri saklıdır. Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı ilk günden bugüne Türk yurdu olan Karaman bu şehirlerimizden biridir. Ecdat yadigarı Karaman, Anadolu’nun özü, Türklüğün özü, Türkçenin ana yurdudur. Böylesi kıymetli bir mirası evlatlarımıza en güzel haliyle bırakmak hepimizin üzerine düşen büyük bir vazifedir. AK Parti siyasetinin özünde bu anlayış vardır."



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti’nin 23 yıldır yurdun dört bir yanına eserler götürdüğünü vurgulayan Göktaş, "Bugün 11 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük partisi olan AK Parti'nin çatısı altında liderimiz, Cumhurbaşkanı'mızın dava arkadaşları olarak yolumuza devam edeceğiz. Hep birlikte ülkemizin mutlu, umutlu, güzel yarınları için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.