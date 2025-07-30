Orman yangınlarının bilançosu: 132 yapı küle döndü

Türkiye son günleri orman yangınlarıyla mücadeleyle geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangınların bilançosunu açıkladı.

Orman yangınlarının bilançosu: 132 yapı küle döndü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , Karabük, Bilecik, Sakarya, Uşak, Antalya, Bursa ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarında 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından, orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Orman yangınlarının bilançosu: 132 yapı küle döndü - 1 Uşak'taki yangında büyük hasar alan bir yapı

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangında zarar gören tüm şehirlerde afetin izinin hızla silineceğini belirten Kurum, 20 Temmuz'dan bu yana meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

132 YAPI KÜLE DÖNDÜ

Bakan Kurum, "Ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar, Karabük'te 74, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Uşak'ta 13, Antalya'da 7, Bursa'da 5, Kahramanmaraş'ta 5 olmak üzere 66'sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

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