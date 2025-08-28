Orman yolunda benzinle yakalandı

Orman yangınlarıyla mücadele devam ederken birçok ilde ormanlara giriş yasaklanmıştı.

Bolu'da orman yolunda devriye atan polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada sürücü Ö.F.'nin (40) çantasında birer litrelik pet şişelere konulmuş 4 litre benzin ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ormana yakın bir noktada benzinle yakalanan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ö.F., savcılık sorgusunun ardından "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

F.Ö., ev hapsine çarptırıldı.