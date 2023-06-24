Ormana giriş yasaklandı, vatandaşlar mangal yaktı

İstanbul'da orman giriş yasağının ilk gününde bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarına bırakarak ormana girdi. Belgrad Ormanı'nda mangal yakıp, piknik yapanlar ise dikkat çekti.

Ormana giriş yasaklandı, vatandaşlar mangal yaktı
Ormanda piknik ve mangal yasak mı? Hangi illerde ormana girişler yasaklandı?

Ormanda piknik ve mangal yasak mı? Hangi illerde ormana girişler yasaklandı?

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İstanbul Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla 15 Ekim tarihine kadar belirli alanlar dışında ormanlara girişin yasaklandığını duyurdu.

Karara göre piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş yapmak serbest, bu alanlar dışındaki ormanlık alanlardaysa mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı.

Ormana giriş yasaklandı, vatandaşlar mangal yaktı - 1

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Belgrad Ormanı'nda yer alan tabiat parklarına ise giriş serbest. Burada mangal yapanlar da dikkat çekti.

"YANGIN ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Belgrad Ormanı'nda mangal yapan Musa Kök, "Yangını piknikçiler yapmıyor, belirli insanlar yapıyordur. Burada mangal yakmakla bir yangın çıkacağını düşünmüyorum." dedi.

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