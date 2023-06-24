Ormana giriş yasaklandı, vatandaşlar mangal yaktı

İstanbul Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla 15 Ekim tarihine kadar belirli alanlar dışında ormanlara girişin yasaklandığını duyurdu.



Karara göre piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş yapmak serbest, bu alanlar dışındaki ormanlık alanlardaysa mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Belgrad Ormanı'nda yer alan tabiat parklarına ise giriş serbest. Burada mangal yapanlar da dikkat çekti.



"YANGIN ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"



Belgrad Ormanı'nda mangal yapan Musa Kök, "Yangını piknikçiler yapmıyor, belirli insanlar yapıyordur. Burada mangal yakmakla bir yangın çıkacağını düşünmüyorum." dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin