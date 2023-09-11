Ormana moloz döken kamyonete ceza

Görüntülendiklerini farketmeden molozları ormana döken kişiler daha sonra kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri izleyerek şüphelileri tespit etti.



Kısa sürede yakalanan şüphelilere toplam 41 bin 823 lira ceza yazıldı.

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