Ormana terk edilen bebekle ilgili 2 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün bir bebek ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Soruşturma başlatılan olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ormana terk edilen bebekle ilgili 2 gözaltı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mesire yerinin yakınındaki ormanlık alanda bulunan bebeği terk edenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler S.M. ve R.S'yi gözaltına aldı. Biri kadın olan söz konusu 2 zanlının jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Devlet korumasına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karaçulha Mahallesi Kayıkseki Mesire Alanı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda 6 Eylül'de, 2 kişi duydukları sesler üzerine, çalıların içine terk edilen yeni doğmuş erkek bulmuştu.

İlçedeki özel hastaneye götürülen bebek tedavi altına alınmıştı.

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