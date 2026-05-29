Ormana yıldırım düştü. Kamp yapan aileden 3 kişi yaralandı
29.05.2026 04:20
Anadolu Ajansı
Bolu'da ormanlık alanda bir ağaca yıldırım düştü. Bölgede kamp yapan 11 kişiden 3'ü yaralandı.
Bolu'da 11 kişilik akraba grubu, Aladağ Kartal Orman Deposu yakınındaki dere kenarında piknik yaparken çam ağacına yıldırım isabet etti.
Bu sırada yıldırım düşen ağacın yakınında bulunan Büşra Elçin (23), Ümit Elçin (32) ve Mustafa Atçılı (42) yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Büşra Elçin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.