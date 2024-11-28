Ormana yuvarlanan kamyona 4 gün sonra ulaşıldı

Kaza, 24 Kasım günü İznik'e bağlı Sarıağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kocaeli yönüne giden sebze yüklü kamyon, yağışlı havada kontrolden çıkarak ormana yuvarlandı. Araçtan yara almadan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü geri döndü. Kamyonun üzerindeki sebzeler ise etrafa saçıldı.



İhbarla bölgeye giden ekipler yol olmadığı için kamyona ulaşamayınca devreye İznik belediye ekipleri girdi. Ekipler kamyonun bulunduğu noktaya kadar yol açma çalışması yaptı. Uçuruma yuvarlanan kamyon yapılacak çalışma ile bulunduğu yerden çıkarılacak.