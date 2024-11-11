Ormanda 3 kurt ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanda yürüyen bir kişi, yüzer metre aralıklarla silahla vurularak öldürülmüş 3 kurt buldu.

Ormanda 3 kurt ölü bulundu

'nın İnegöl ilçesi Fevziye Mahallesi’ndeki ormanda yürüyüşe çıkan Ömer Cabir, bir kurt ölüsüyle karşılaştı.

Yürüyüşe devam eden Cabir, yüzer metre aralıklarla, 2 kurdun daha silahla vurularak öldürüldüğünü gördü.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Cabir, kurtların avcılar tarafından vurulmuş olabileceğini söyledi.

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