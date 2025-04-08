Ormanda ateş yakan kişi tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanda ateş yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ateş yakan şüpheli olduğu bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.
Şüpheli M.G., ormanlık alandaki metruk binada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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