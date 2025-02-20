Ormanda atış talimi yapan muhtarlar ifadeye çağrıldı
Bursa'da ormanda atış talimi yapıp, görüntüleri sosyal medyada paylaşan ikisi kadın beş muhtar ifadeye çağrıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı G.H., Kayhan Mahallesi Muhtarı Ç.K., Halitpaşa Mahallesi Muhtarı A.A., Karacaali Mahallesi Muhtarı G.N. ile Orhaniye Mahallesi Muhtarı A.K., Narlı Mahallesi’ndeki ormanda tabancalarıyla atış talimi yaptı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine ikisi kadın beş muhtar paylaşımlarını sildi.,
Jandarma tarafından ifadeye çağrılan muhtarların, ruhsatlı silahlarının kontrollerinin yapıldığı öğrenildi.
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