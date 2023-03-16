Ormanda balta ve sopalarla saldırıya uğradılar

İstanbul Kemerburgaz'da piknik yapmak amacıyla toplanan bir arkadaş grubu baltalı ve sopalı saldırıya uğradı.

Olay, geçen hafta Çarşamba günü Kemerburgaz'da bulunan Ayvat Göleti'nin yakınında yaşandı.

İş arkadaşı bir grup piknik yaptığı sırada yakacak malzemeleri bitince, mangal yakmak için römorkunda odun bulunan bir traktörü durdurdu. İddiaya göre; traktör şoförüyle konuşarak, sucuk ekmek ikram ederek odun rica eden grup, aldıkları odunları götürmek üzere yere bıraktı.

Bu sırada arkadan gelen traktör şoförünün yakınları araçlarından inerek, yol kestikleri ve odun çaldıklarını düşündükleri grubun üstüne, küfürler ederek yürüdü. İki grup arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada iki taraftan toplam 7 kişi yaralandı, olaya karışan 11 kişi ise gözaltına alındı. Kavga sırasında, traktör şoförünün yakınları tarafından başına balta sapıyla vurulduğu ve yere düştüğü halde saldırıya uğradığını iddia eden Mustafa Gündüz'ün kafatasında kırıklar oluştu, yüzünün bir kısmı ise felç oldu.