Ormanda balta ve sopalarla saldırıya uğradılar

İstanbul Kemerburgaz'da piknik yapmak amacıyla toplanan bir arkadaş grubu baltalı ve sopalı saldırıya uğradı.
Olay, geçen hafta Çarşamba günü Kemerburgaz'da bulunan Ayvat Göleti'nin yakınında yaşandı.
İş arkadaşı bir grup piknik yaptığı sırada yakacak malzemeleri bitince, mangal yakmak için römorkunda odun bulunan bir traktörü durdurdu. İddiaya göre; traktör şoförüyle konuşarak, sucuk ekmek ikram ederek odun rica eden grup, aldıkları odunları götürmek üzere yere bıraktı.
Bu sırada arkadan gelen traktör şoförünün yakınları araçlarından inerek, yol kestikleri ve odun çaldıklarını düşündükleri grubun üstüne, küfürler ederek yürüdü. İki grup arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada iki taraftan toplam 7 kişi yaralandı, olaya karışan 11 kişi ise gözaltına alındı. Kavga sırasında, traktör şoförünün yakınları tarafından başına balta sapıyla vurulduğu ve yere düştüğü halde saldırıya uğradığını iddia eden Mustafa Gündüz'ün kafatasında kırıklar oluştu, yüzünün bir kısmı ise felç oldu.
"MİNİBÜSTEN SİLAHINI İSTEDİ"
Kavganın öncesini anlatan Mustafa Gündüz, mangal yakmak için römorkunda odun taşıyan bir traktörü durdurup sucuk ekmek karşılığında odun rica ettiklerini söyledi.
"Bizden iki kişi römorktan rica ederek birkaç odun alarak yere koydu, on saniye geçmeden arkadan gelen arabalardan 50-55 yaşlarında bıyıklı biri küfür ederek yanımıza geldi, 'Odunları bırakın, ne yapıyorsunuz?' diye. Çaldığımızı sandı büyük ihtimalle." diyen Gündüz, kendisine küfürlerle karşılık verildiğini dile getirdi.
Arbede çıktığını söyleyen Gündüz, "Eşi olduğunu düşündüğüm bir teyzeden minibüsten silahını getirmesini istedi. Kadın araçtan silahı aldı, adama verecekti. Orada evli barklı arkadaşlarım var, kimseye zarar gelmesin diye silahı vermeden bu teyzeye engel olmaya çalıştım. 'Teyze yapma' dedim." ifadelerini kullandı.
TESTERE, COP, SİLAH ÇIKTI
Olayın devamında yaşadıklarını anlatan Gündüz, "Oradaki itişme sırasında, bir kişi bana aradan baltanın sapıyla vurmuş. Kavgada zaten bize karşı, testere çıktı, cop çıktı, silah gösterildi. Ben kafama aldığım darbeyle yere düşene kadar üstümüze gelen 6 kişi saydım. Sonrasını zaten göremedim, yere düştüm, duyma duyum gitti, 'Duyamıyorum' diye bağırmaya başladım. 'Bırakın doktora gideyim, ambulans çağırın' diye bağırmaya başladım. Ona rağmen ben yerdeyken arkadaşlarımı bile bana yaklaştırmadılar, 'Bırakın ölsün, babamıza vurdu.' diye üzerlerine gitmişler. Ben normalde kimsenin babasına dokunmadım. Benim için alkollü demişler, raporum da var değildim" dedi.
"SAĞ KULAĞIM DUYMUYOR YÜZÜM FELÇ OLDU"
"Yol kesme gibi bir durum da yok." ifadesini kullanan Gündüz, "Ben yerde kanlar içindeyken, bir daha kavga çıktı. Bu testereler sopalar çıkınca zaten arkadaşlarım da yaklaşamıyordu. O sırada kendimi sürünerek yolun altına attım, çalıların, ağaçların altına saklandım. Bizimkilere soruyorlarmış, 'Nerede, nereye kaçırdınız?' diye." dedi.
Olayda, kafasının sağ tarafında, kafatasında 5-6 yerde kırık olduğunu ve beyninde iç kanama oluştuğunu dile getiren Gündüz, "Sağ kulağım duymuyor, kulağımda kristaller oynamış. Yüzümün bir kısmında ise felç var, yüzümü kendim kontrol edemiyorum." diye konuştu.
POLİS 11 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI, 7 KİŞİ YARALANDI
Polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olan 11 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. İfadeleri alınarak "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından işlemleri yapılan taraflar serbest bırakıld