Ormanda gezen kurtlar fotokapana yakalandı

Bursa'da ormanda gezen iki kurt, fotokapan tarafından görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere kurulan fotokapanlara bu kez kurtları görüntüledi.

İki kurt, sakin adımlarla ormanda dolaşırken görüntülendi.

Görüntüler DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, "Doğanın vahşi ve özgür ruhu. Dağların derinliklerinde yürüyen bu asil yırtıcılar, ekosistemin sağlıklı olduğunun en güçlü işaretidir." mesajıyla paylaşıldı.