Ormanda kamp yapan öğretmen kayboldu
Karabük'te ormanlık alanda kamp yapan öğretmen Barboras Yılmaz, kayboldu. Yılmaz'ın bölgede ayı gördüğünü söylediği öğrenildi.
Kasım ayında görevinden istifa eden Edebiyat öğretmeni Barbaros Yılmaz (44) ailesinin yaşadığı Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bulak köyünde ormanlık çadır kurarak kamp yapmaya başladı.
Yakınlarının sabah saatlerinden itibaren Yılmaz'a ulaşamayınca, babası oğlunun kamp yaptığı yere geldi.
Oğlunun bütün eşyalarının çadırda olduğunu görünce gezintiye çıktığı düşüncesi ile bir süre bölgede arama yaparak seslendi.
Telefonu ve av tüfeğinin de çadırda bulunan Yılmaz'ın hayatından endişe eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
BÖLGEYE, EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bunun üzerine bölgeye, Jandarma, Komanda, AFAD, Jandarmanın iz arama köpeği Aba ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Dron ile havadan arazi taramasının yanı sıra Jandarma İz arama köpeği ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Komandolar ve AFAD ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
AYI GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ
En son dün akşam ailesi ile telefonda görüşen Barboras Yılmaz, bölgede ayı gördüğünü söylediği öğrenildi.
Öte yandan Jandarma ekiplerinin çadırda yaptıkları incelemede ise bir dizi notların ve yazıların bulunduğu defter ve kağıtlar ile kayıp şahsa ait olan telefon, av tüfeği ve diğer malzemelere el koydu.
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