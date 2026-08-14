Ormanda kaybolan 5 genç kurtarıldı

Tatil için Muğla 'nın Bodrum ilçesine giden yaşları 21 ile 24 arasında değişen 5 genç, akşam saatlerinde denize girmek ve gezmek için Bitez Mahallesi'ndeki Akvaryum Koyu'nun bulunduğu ormanlık alana yürüdü.

Havanın kararmasıyla yollarını kaybeden gençler bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye polis, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri de çalışmalara denizden destek verdi.

Ekipler, yaklaşık 4 kilometrelik alanda gece boyu yürüttükleri arama çalışması sonucu ulaştıkları 5 genci Bitez Limanı'na götürüldü. Burada kontrolden geçirilen 5 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ekiplere teşekkür eden Kutay Tacal, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Akvaryum Koyu'na yüzmeye gittik. Sonrasında farklı bir yoldan gitme kararı aldık bu yanlış oldu. Şarjlarımız çok azdı fenerimiz de olmadığı için hava kararınca geri dönüşümüzü bulamadık, kaybolduk. Ekipler çok yardımcı oldu bizi çok iyi şekilde yönettiler."