Ormanda kaybolan Parkinson hastasının cansız bedeni bulundu

Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Samsun İl Jandarma Komutanlığında görevli iz takip köpeği ile AFAD’ın kadavra ve arama kurtarma köpekleriyle arama çalışması başlatıldı.

İki gündür süren çalışmalardan sonuç alınamadı.



Sabahın ilk ışıklarıyla yeniden çalışmalara başlayan ekipler, Şükrü Kılıç’ın kaybolduğu alanın yaklaşık 3 kilometre uzağında cansız bedenini buldu.

74 yaşındaki Kılıç’ın cesedi, otopsi işlemleri için morga gönderildi.