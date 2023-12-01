Ormanda kayboldu, 15 saat sonra ekipler buldu

Bursa krom fabrikasının inşaatında çalışan akrabası Ş.K. (47) ile otomobille şantiye alanına gelen İbrahim Şahin, bir süre sonra tek başına ormanda yürüyüşe çıktı. Ş.K., Şahin'in geri dönmemesi üzerine dün saat 19.30’da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yaklaşık yarım saat sonra bölgeye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 4 asayiş ve 1 trafik timi olmak üzere 20 jandarma personeli ile AFAD, AKUT, ANDA Arama-Kurtarma ekipleri sevk edildi.

İz takip ve kadavra köpeklerinin de katıldığı arama çalışmaları sonunda, Şahin'e saat 11.00 sıralarında ulaşıldı. Genel durumu iyi olan Şahin, tedbir amaçlı Orhaneli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.