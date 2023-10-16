Ormanda odun keserken öldürüldü

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Küçüközlü köyünde odun kesiminde çalışmak için oğlu Sefa Ün (23) ile birlikte ormana giden Osman Ün’e (51) saat 12.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.



Ün, karnından vuruldu. Oğlunun ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osman Ün, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Ün’ün ölümüyle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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