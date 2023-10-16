Ormanda odun keserken öldürüldü

Tokat'ta ormanda odun keserken, açılan ateş sonucu karnından vurulan 51 yaşındaki Osman Ün hayatını kaybetti. Ün'ü vuran kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Ormanda odun keserken öldürüldü

'ın Zile ilçesine bağlı Küçüközlü köyünde odun kesiminde çalışmak için oğlu Sefa Ün (23) ile birlikte ormana giden Osman Ün’e (51) saat 12.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

Ün, karnından vuruldu. Oğlunun ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ormanda odun keserken öldürüldü - 1

Osman Ün, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Ün’ün ölümüyle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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