Ormanda ölü bulunmuştu: Teslime'nin "mektubu" ortaya çıktı

Teslime Hanedan'a ait olduğu öne sürülen bir mektup tutuklu olan erkek arkadaşı E.F.'nin evinden çıktı. Savcılığa teslim edilen mektupta genç kadının "çektiği işkenceleri" ve "uyuşturucu batağına nasıl düştüğünü" anlattığı öğrenildi.



Mersin'den üniversite okumak için Aydın'a gelen Teslime Hanedan (20), 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece erkek arkadaşı olduğu öğrenilen E.F.'nin de aralarında bulunduğu 4 arkadaşıyla ticari taksiyle bölgeye gelmiş ve burada başına aldığı kurşun yarası ile hayatını kaybetmişti.



Teslime'nin erkek arkadaşı E.F, ifadesinde kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürmüştü. Gözaltına alınan E.F, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Denizli Cezaevi'nde tutuklu bulunan E.F'nin talebi üzerine evinde yapılan aramada kitapları arasında bir mektup bulundu.



SAVCILIĞA TESLİM EDİLDİ

Bulunan mektup E.F'nin avukatı Orhan Apaydın tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edildi. Teslime Hanedan'ın ölmeden kısa süre önce 20 Mart 2025 tarihinde el yazısı ile yazılmış mektubu E.F.'ye teslim ettiği iddia edildi.

Söz konusu mektupta Teslime Hanedan'ın üniversitede okumak için memleketi Mersin'den Aydın'a gelişinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra uyuşturucu bağımlısı olduğunu, ardından kuryelik yaptığını ve gördüğü işkence ve tacizleri anlattığı öne sürüldü.

Hanedan'a ait olduğu iddia edilen mektupta genç kadının yaşadıklarından dolayı eski neşesini kaybettiğini yazdığı belirtildi.