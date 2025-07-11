Ormanda piknik pahalıya patladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen olayda üniversite öğrencisi Kadir Ö., 4 arkadaşıyla birlikte gezinirken yaklaşık 5 metre yükseklikten dengesini kaybederek düştü.

Ayağı kırılan talihsiz genç ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren titiz bir çalışmanın ardından düştüğü yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

5 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Olay sonrası yapılan incelemede, piknik yapan grubun 31 Ekim'e kadar girişlerin yasaklandığı ormanlık alanda bulunduğu tespit edildi.

Orman yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 kişiye toplam 14 bin 765 TL idari para cezası uygulandı.