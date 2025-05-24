Ormandan çığlık sesi geldi, ekipler harekete geçti

Bartın'da ormanlık alanda duyulan çığlık sesleri üzerine vatandaşlar 112 ihbar hattını aradı.

İhbar üzerine polis ekipleri alarma geçti.

EKİPLER, 6 ÇOCUK İLE KARŞILAŞTI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ormanlık alanda devam eden çığlık seslerinin geldiği yöne doğru hareket etti.

Ekipler, ormanlık alanda dördü kız toplam 6 çocuk ile karşılaştı.