Ormandan çığlık sesi geldi, ekipler harekete geçti
Gece yarısı ormandan gelen çığlık sesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Bartın'da ormanlık alanda duyulan çığlık sesleri üzerine vatandaşlar 112 ihbar hattını aradı.
İhbar üzerine polis ekipleri alarma geçti.
EKİPLER, 6 ÇOCUK İLE KARŞILAŞTI
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ormanlık alanda devam eden çığlık seslerinin geldiği yöne doğru hareket etti.
Ekipler, ormanlık alanda dördü kız toplam 6 çocuk ile karşılaştı.
TARTIŞMA İDDİASI
Ekipler, çığlık sesinin sebebini sorduğunda ise çocuklar, aralarında küçük çaplı tartışmaların yaşandığını öne sürdü.
Olumsuz bir durum bulunmaması üzerine yaşları 17 olan çocuklar, Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi.
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