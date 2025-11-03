Ormandan topladıkları mantar zehirledi

Aydın'da topladıkları mantardan zehirlenen dört kişi tedavi altına alındı.

Nazilli ilçesine bağlı Yazırlı Mahallesi'nde yaşayan T.A. (45), K.A. (38), M.D. (46) ve D.D. (38) dün akşam saatlerinde ormandan topladıkları mantarları pişirip yedi.

Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşayan dört kişi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan bu kişiler tedaviye alındı.

Dört kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.