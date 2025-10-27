Ormandan topladıkları mantarı yiyen çift zehirlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda topladıkları mantarları pişirip yiyen 40 yaşındaki Keziban İ. ile 44 yaşındaki eşi Adem İ. bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvuran karı koca, zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.