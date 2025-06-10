Ormanı yakan ateş mangaldan sıçramış! Bir kişi tutuklandı
İzmir'de yaktığı mangal ateşiyle orman yangınına neden olduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İzmir'in Urla ilçesinde, arazisinde yaktığı mangal ateşinden çıkan kıvılcımların bitişiğindeki ormanlık alanın yanmasına sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 8 Haziran'da sorumluluk sahasında devriye faaliyeti yürütürken, bölgede bir orman yangını başladığını fark etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Yangında, iki dönümlük arazinin ve 22 kızılçam ağacının zarar gördüğü tespit edildi.
Yangının, alanın bitişiğinde arazisi bulunan D.Ç.'nin yaktığı mangal ateşinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı tespit edildi.
Gözaltına alınan D.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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