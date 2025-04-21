''Ormanın hayaleti'' Çankırı'da görüntülendi
Çankırı'da genelde geceleri ortaya çıktığı ve görülmesi zor olduğu için halk arasında ''Ormanın hayaleti'' olarak bilinen nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, fotokapanla görüntülendi.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi.
Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve "Ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşaklar yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi.
Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görüldü.
Öte yandan, bölgede yiyecek arayan yaban domuzu, kurt ve ceylan da fotokapan kameralarına yansıdı.
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